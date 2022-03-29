Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi - Son Dakika
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Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi

29.03.2022 22:37

Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildiMUĞLA Muğla'nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesinde deniz suyunda yer yer 50 metreye ulaşan deniz suyu çekilmeleri oldu.

Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi

MUĞLA Muğla'nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesinde deniz suyunda yer yer 50 metreye ulaşan deniz suyu çekilmeleri oldu.

Mevsimsel geçişlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin özellikle bu mevsimlerde gezegenler arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklı çekilmelerin iki-üç gün aralıklarla devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Süper gel git

Bugün gündüz saatlerinde başlayan deniz suyu çekilesinin özellikle geceleri Dolunay çıktığında bu çekilmelerin daha fazla yaşanacağı açıklandı. Bu mevsimde yaşanan deniz suyu çekilmelerinin süper gel-git olarak adlandırıldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Nisan ayı başına kadar gel-git'lerin sürebileceğini açıkladı.

Gel-git etkilerinin güneş ve ayın konumuna göre değiştiğini belirten Doç. Dr. Özçelik, "Deniz seviyesindeki değişiklikler gökyüzündeki gezegenler arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklı olarak, rüzgar etkilerine bağlı olarak, açık hava basıncındaki etkilere bağlı olarak depremler sonucu tsunami etkilerine bağlı olarak değişmekte. Bu etkilerin en büyüğü gel-git etkileri. Özellikle güneşin ve ayın konumuna bağlı olarak gel-git etkilerini çeşitli coğrafyalarda görebilmekteyiz. Genel olarak günde bir defa veya iki defa bunun karışımı şeklinde konuma bağlı olarak gel-git etkisi söz konusu olmakta. Zaman zaman ayın bazı durumlarında, ilk ay ve dolunay zamanlarında bu etkilerin daha fazla olduğu gök cisimlerinin konumlarına bağlı olarak yerküre üzerindeki farklı noktalardaki çekim kuvvetinin daha fazla olduğu noktalarda daha büyük gel gitleri görebiliyoruz. Yılın en fazla olduğu durumlara süper gel git diyoruz. Süper gel git zamanlarında normal zamanlardan daha büyük gel git etkileri söz konusu. Bu gün ve ay içinde değişir. Özellikle dolunay ve ilk ay zamanlarında bu etkilerin daha fazla olduğu, deniz kenarlarında büyük karasal alanların ortaya çıktığını örüyoruz" dedi.

Gel-gitlerin deprem ile bağlantısı

Halk arasında deniz suyu çekilmelerinin deprem ile bağlantı kurulmasını değerlendiren Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Aynı gök cisimlerinin birbirini çektiği gibi, gel git oluşturduğu gibi yer kabuğu üzerinde de gevşeme ve bırakma hareketleri söz konusu. Bu hareketlerden kaynaklı olarak geçmiş çağlardan beri insanlar özellikle dolunay ve ilk ay zamanlarında birkaç gün içerisinde deprem olacağı gibi kaygılar taşımakta. Literatürde bildiğim kadarı ile küçük çaplı depremler ile bu gel git olayları arasında az da olsa bağlantı olduğunu gösteren bir çalışma olmakla beraber büyük şiddetli depremlerle gel git etkilerinin büyük bir bağlantı olduğuna ilişkin literatürde önemli bir bilgi bulunmadığını söyleyebilirim" dedi.

Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi
Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi

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Kaynak: İHA

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