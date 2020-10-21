Akyaka'daki Orta Çağ kalesinde kazı çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, Bizans döneminden kalma İdyma Antik Kenti'nin bir bölümünü oluşturan Akyaka Kalesi'nde pandemi nedeniyle ara verilen kazı çalışmaları, dün itibariyle tekrar başladı. Muğla il Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl kaleyi gezip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki Orta Çağ'dan kalma tarihi Akyaka Kalesi'nde, kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Muğla Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda yeniden başladı. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Abdulkadir Baran'ın bilimsel başkanlığında, Dr. Nil Dirlik'in alan sorumlusu olarak görev aldığı ve dün tekrar başlayan çalışmalara, Muğla Valiliği ve Ula Belediyesi de destek veriyor. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl beraberinde Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ile kaledeki çalışmaları yerinde inceledi ve kazı başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Baran'dan bilgi aldı.

'TAŞ VE TOPRAK DOLGU KALDIRILINCA KALE ORTAYA ÇIKACAK'Kazı başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran, "Akyaka Orta Çağ Kalesi'nin antik yerleşim yeri üzerine yer alıyor. Kaleden, Azmağa inen ve iyi durumda olan bir dehliz bulunuyor. Bugüne kadar kalede herhangi bir restorasyon ve kazı çalışması yapılmamış. Kalenin büyük bir kısmının toprak ve taş dolgu altında. Bu toprak ve taş dolguların temizlenmesi ile kalenin ortaya çıkarılması mümkün olacak" dedi.

İlk olarak geçtiğimiz yıl çalışmalara başlanan Akyaka Kalesi'nde, temizlik, kazı ve çevre düzenleme çalışmaları sonrasında restorasyonunun yapılarak kültür turizmine kazandırılacağı bildirildi. Ayrıca kale içindeki ve çevresindeki bazıları daha erken dönemlere ait olan antik kalıntılar da kazılarda ortaya çıkarılacağı belirtildi.