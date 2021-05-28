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Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek - Son Dakika

Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek

28.05.2021 13:02
Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek, System.String[]

Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek.

Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek. Kaymakam Çakas'ın davetiyle ilçeye gelen TCDD yetkilileri bir takım incelemelerde bulundu.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas'ın daveti üzerine Akyaka'ya gelen Altyapı A.Ş. TCDD 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, Taşımacılık A.Ş 4. Bölge Müdürü Erhan Tepe, bir takım incelemelerde bulunarak kaymakam Çakas'tan bilgi aldı.

Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas ile birlikte Akyaka demiryolu hattını gezen yetkililer, demiryolu hattı ve çevresinde bir takım onarımlar yapılması gerektiğine karar verdi. Yapılan incelemelerin ardından Akyaka demir yolu hattında bir takım onarımlar yapılarak vatandaşlara hizmetine sunulacak. - KARS

Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek
Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek

Nur Sevinç ÖZBEK, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek - Son Dakika


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