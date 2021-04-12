Akyaka kalesi 7 ayda gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Akyaka kalesi 7 ayda gün yüzüne çıktı

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde Bizans döneminden kalma Akyaka Kalesinde 7 ay önce başlayan çalışmalarda kale kısmen gün yüzüne çıktı.

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesindeki Akyaka Kalesinde geçen yıl Eylül ayında Muğla Müzesi Başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Abdulkadir Baran ve yardımcısı Dr. Nil Dirlik tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

YİKOB ve Ula Belediyesinin destek veriyor

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Ula Belediyesinin destekleriyle kesintisiz bir şekilde yürütülen kazı çalışmaları 20 işçi ve 10 kişilik bilimsel ekip tarafından yürütülüyor. Çalışmalar 12 ay devam ederken, bu güne kadar yapılan çalışmalarda kale kısmen ortaya çıkarıldı.

Vali Tavlı ve Eryılmaz incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme Koordinasyon Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz Idyma Antik Kenti'nin bir parçası olan ve Ortaçağ Akyaka kalesindeki kazı ve restitüsyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları yürüten ekipten bilgi alan Vali Tavlı ve YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz, kalenin 7 aylık bir süreçte ortaya çıkarılan yaklaşık 250 metre uzunluğundaki bölümünde yer alan bölüm ve kulelerde inceleme yaptılar.

Kale antik dönemde deniz kıyısında yer alıyordu

Ula ilçesine bağlı Gökova mahallesinde yer alan ve yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip İdyma antik kentinin Akyaka'nın batısındaki Maden iskelesi mevkiinden Gökova'nın doğusundaki Ataköy mahallesine kadar yayılım gösteren antik dönem mahallerinden birisi olan Akyaka'daki İnişdibi mevkiinde, Kadın Azmağı kıyısında bulunan alçak tepe ele geçen verilere göre 2 bin 600 yıllık tarihi geçmişe sahip. Antik dönemde deniz kıyısında yer almış olması muhtemel olan tepe tüm çağlar boyunca önemini korumuş. MÖ 7'inci yüzyıl ve sonrasına ait yerleşim kalıntıları yer alan tepenin üst kısmında MS 12'nci yüzyılda günümüze değin görece iyi durumda korunagelmiş bir Bizans kalesi inşa edilmiş.

40 dönümlük alan temizlendi

Oldukça yoğun bir bitki örtüsü altında gizlenen kale ve çevresindeki kalıntıların anlaşılması için yaklaşık 40 dönümlük alanda ot ve bitki temizliği gerçekleştirildi. Bizans kalesinin yaklaşık 250 metre uzunluğundaki bölümü kuleleriyle birlikte kazılarak açığa çıkartılmış ve acil müdahale gerektiren kısımlarda duvarların tamiratları gerçekleştirilmeye başlandı.

Gizli Tonozlu tünel bulundu

Bizans kalesi duvarlarının altta yer alan MÖ 7'inci-6'ncı yüzyıllarda inşa edilmiş daha eski sur duvarlarının üzerinde inşa edilmiş olduğu tespit edildi. Kale içerisinde yer alan kale ile çağdaş kale şapeli olarak adlandırılan bir Bizans kilisesi ve batısındaki 4 mekanlı bir yapı bloğu kazılarak açığa çıkarıldı. Bizans kalesinin içinden başlayarak güney yamaç bitiminde azmak kıyısına değin inen orijinalinde yeraltında gizlenmiş tonozlu bir tünel kısmen kazılarak görülebilir hale getirilirken, yapının kalenin kuşatılması sırasında gizlice temiz su teminini sağlamak için yapılmış olduğu ortaya çıktı.

Kaya mezarlar temizlendi

Kalenin kuzeybatı kısmında yer alan ve defineciler tarafından daha önceki yıllarda tahrip edilmiş bir kaya mezar kazılarak temizlendi. Tepenin güney yamacında, İnişdibi caddesi kıyısında yer alan ve daha önceki zamanlarda kısmen tahrip edilmiş olan MÖ 5.-3. yüzyıllarda inşa edilmiş yapıların kazılarına başlanılırken, yapılar kısmen görülebilir hale getirildi. İnişdibi Caddesinde yer alan 4 adet kaya mezarın da temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirilerek, belgelenmeleri gerçekleştirilmiş ve alanda geçici koruma tedbirleri alındı.