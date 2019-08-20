Son Dakika Haberleri: Akyaka'nın Lezzetleri
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Akyaka'nın Lezzetleri

21 dakika önce

teve2 ekranlarında yayınlayan Rehber programının sunucusu Mert Savaş Akyaka'ya konuk oldu.

teve2 ekranlarında yayınlayan Rehber programının sunucusu Mert Savaş Akyaka'ya konuk oldu. Akyaka'nın şahane plajlarından ve sahillerinden bahseden Savaş, sahildeki işletmeleri de gezdi. İşletme sahipleriyle sohbet eden Mert Savaş, bölge hakkında bilgi aldı. Akyaka'nın lezzetlerine değinen Savaş, bölgeye özel yemeklerden de bahsetti. İşte Azmak Nehri'nin manzarası ve şahane lezzetleri…
Mert Savaş, Akyaka, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:01 
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