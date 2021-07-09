AKYAKA PLAJLARINDA, BİR YANDA DENİZ BİR YANDA SÖRF KEYFİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesinin Akyaka plajlarında yerli ve yabancı turistlerden kimisi denize girip güneşlenirken, kimisi de sörf yaptı.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki plajlar, hafta içi olmasına rağmen doldu. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir'den gelen yerli ve yabancı turistler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler ise kitesurf yaptı.