Akyatan Lagünü, 7 yıllığına kiralanacak - Son Dakika

Akyatan Lagünü, 7 yıllığına kiralanacak

ADANA'nın Karataş ilçesinde bulunan 4 bin 900 hektar Akyatan Lagünü'nün ıslah amaçlı 7 yıl süreyle kiraya verileceği açıklandı.

ADANA'nın Karataş ilçesinde bulunan 4 bin 900 hektar Akyatan Lagünü'nün ıslah amaçlı 7 yıl süreyle kiraya verileceği açıklandı. Başvurular, dün itibariyle 20 iş günü içerisinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılabilecek.

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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 4 bin 900 hektar Akyatan Lagünü'nün ıslah edilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kullanımı için projeye dayalı olarak 7 yıl süreyle kiraya verileceği bildirildi. Lagünü kiralamak isteyenler, 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren 20 iş günü içerisinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilen proje özetlerinin onaylanması halinde, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projeli kiralama ihalesi yapılacak.

Lagünün birinci yıl kira bedelinin 333 bin 200 TL olduğu kaydedilen açıklamada lagündeki avlanabilir stok durumu şöyle bildirildi

Kefal 52 bin 315 kg, çupra 5 bin 117 kg, levrek 11 bin 475 kg, havyar, 200 kg, yılan balığı 2 bin 81 kg, karides 494 kg, mavi yengeç 25 bin 470 kg ve sazan 30 bin 625 kg olmak üzere toplam 127 bin 777 kg.

Karataş, Maliye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 05:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akyatan Lagünü, 7 yıllığına kiralanacak - Son Dakika
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