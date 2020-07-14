Akyatan Lagünü kiraya veriliyor - Son Dakika

Akyatan Lagünü kiraya veriliyor

Adana'nın Karataş ilçesi sınırlarında bulunan Akyatan Lagünü, istihsal hakkı 7 yıl süre ile projeli ıslah amaçlı kiraya verilecek.

Adana'nın Karataş ilçesi sınırlarında bulunan Akyatan Lagünü, istihsal hakkı 7 yıl süre ile projeli ıslah amaçlı kiraya verilecek.

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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Karataş ilçesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 4900 hektar Akyatan Lagününün ıslah edilmesi ve verimliğinin arttırılarak, sürdürülebilir kullanımını temin etmek için projeye dayalı olarak 7 yıl süre ile kiraya verilmesi amacıyla ön izin başvuruları kabul edilecek. Söz konusu lagünü projeli olarak kiralamak isteyen istekliler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren 20 iş günü içerisinde başvuru yapabilecek.


Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen proje özetleri Bakanlıkça değerlendirildikten sonra ön izin alan istekliler tarafından hazırlanacak bakanlıkça onaylı projeler için belirtilecek tarihte Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce projeli kiralama ihalesi yapılacak.


Akyatan Lagününün 1. yıl muhammen kira bedelinin 333 bin 200 lira olduğu kaydedildi.


Lagündeki avlanabilir stok durumu şöyle:


"Kefal 52 bin 315 kg, çupira 5 bin 117 kg, levrek 11 bin 475 kg, havyar, 200 kg, yılan balığı 2 bin 81 kg, karides 494 kg, mavi yengeç 25 bin 470 kg ve sazan 30 bin 625 kg olmak üzere toplam 127 bin 777 kg." - ADANA

Karataş, Maliye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akyatan Lagünü kiraya veriliyor - Son Dakika Ekonomi
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