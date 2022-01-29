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AKYATAN LAGÜNÜ'NDE KUŞ SAYIMI; 13 GÜNDE 12 BİNİN ÜZERİNDE FLAMİNGO VE TURNA - Son Dakika

AKYATAN LAGÜNÜ'NDE KUŞ SAYIMI; 13 GÜNDE 12 BİNİN ÜZERİNDE FLAMİNGO VE TURNA

29.01.2022 13:10

ADANA'da göçmen kuşların konakladığı Akyatan Lagünü'nde 15 Ocak'tan bu yana çalışma yapan gözlemciler, 40 türde 75 bin kuş sayımı yaptı.

ADANA'da göçmen kuşların konakladığı Akyatan Lagünü'nde 15 Ocak'tan bu yana çalışma yapan gözlemciler, 40 türde 75 bin kuş sayımı yaptı. Ekipler, lagünde zarafetleriyle dikkat çeken flamingo ve turnaların sayısının 12 bini aştığını tespit etti.

Başta flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere 250 türün kışladığı Çukurova Deltası'nın en büyük gölü Akyatan Lagünü, Aralık ayından itibaren misafir kuşlarını ağırlamaya başladı. Kuşların gelmesiyle birlikte gözlemciler ile fotoğrafçılar, Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'ndeki kuş gözlem kulesini uğrak hale getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler, 15 Ocak gününden itibaren kuşların sayımını yapmaya başladı.

DKMP 7'nci Bölge Müdürü Turgut Çangır, sayım çalışmalarının tüm dünyada sabit olarak 15 Ocak ve 15 Şubat tarihleri arasında süreceğini söyledi. Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Çangır, Bu yıl 15 Ocak'tan itibaren 40 türden 75 binin üzerinde kuş tespit ettik. En önemli türlerimizden birisi flamingolar. Doğa fotoğrafçılarının da ayrı ilgisini çeken bir tür. 6 bin flamingo, 6 binin üzerinde ise turna tespit ettik. Geçen yıl çok ciddi anlamda kaçak avcılara karşı zabıt tuttuk. İdari işlemler yapıldı. Bu çalışmalarımız buradaki hayvanların rahat etmelerine olanak sağlıyor. Çukurova Deltamız kuş türleri bakımından çok zengin. Bu bağlamda kuşların ülkemizde uzun vakit geçirmeleri için çalışmalarımız devam ediyor dedi.

'İNSAN BASKISI ARTIYOR'

Lagündeki gözlem çalışmalarına katılan Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüsü Kenan Ulaş Karan, her yıl belirli bir dönemde tüm dünyadaki popülasyonu görmek ve bu popülasyonun durumunu anlayabilmek için tüm dünyada aynı anda sayım yapıldığını kaydetti. Doğaya her geçen gün insan baskısının arttığını kaydeden Karan, başta avcılık olmak üzere pek çok insan kaynaklı durumun, kuşların konakladığı alanlara olumsuz yansıdığını kaydetti.

AKYATAN LAGÜNÜ'NDE KUŞ SAYIMI; 13 GÜNDE 12 BİNİN ÜZERİNDE FLAMİNGO VE TURNA
AKYATAN LAGÜNÜ'NDE KUŞ SAYIMI; 13 GÜNDE 12 BİNİN ÜZERİNDE FLAMİNGO VE TURNA
AKYATAN LAGÜNÜ'NDE KUŞ SAYIMI; 13 GÜNDE 12 BİNİN ÜZERİNDE FLAMİNGO VE TURNA

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Çukurova, Karataş, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKYATAN LAGÜNÜ'NDE KUŞ SAYIMI; 13 GÜNDE 12 BİNİN ÜZERİNDE FLAMİNGO VE TURNA - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKYATAN LAGÜNÜ'NDE KUŞ SAYIMI; 13 GÜNDE 12 BİNİN ÜZERİNDE FLAMİNGO VE TURNA - Son Dakika
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