Son Dakika Haberleri: Akyazı Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Görevlerine Başladı

Akyazı Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Görevlerine Başladı

2 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan göreve başlamasıyla birlikte yeni yönetimini de belirliyor.

Akyazı Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Görevlerine Başladı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan göreve başlamasıyla birlikte yeni yönetimini de belirliyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcılarını belirledi. Başkan Soykan'ın verdiği kararla Akyazı Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk olarak görevlendirildi. Göreve getirilen başkan yardımcıları Akyazı için hep birlikte çalışarak ilçeyi marka bir ilçe haline getireceklerini ifade ettiler. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:22 Kaynak: İHA
Bilal Soykan, Akyazı, Güncel
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