Akyazı Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Görevlerine Başladı
2 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan göreve başlamasıyla birlikte yeni yönetimini de belirliyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan göreve başlamasıyla birlikte yeni yönetimini de belirliyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:22 Kaynak: İHA
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcılarını belirledi. Başkan Soykan'ın verdiği kararla Akyazı Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk olarak görevlendirildi. Göreve getirilen başkan yardımcıları Akyazı için hep birlikte çalışarak ilçeyi marka bir ilçe haline getireceklerini ifade ettiler. - SAKARYA
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