Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi - Son Dakika
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Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi

05.10.2022 16:24
Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi

Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde minik misafirlerini ağırladı.

Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde minik misafirlerini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akyazı İnönü Anaokulu öğrencileri, okul müdürü ve sınıf öğretmenleriyle bakımevini ziyaret etti.

Okul Müdürü Sebiha Yazıcı, Sınıf Öğretmeni Ayşe Düzeltici ve öğrenciler, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılıp kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, alındığı ortama geri bırakılıp sahiplendirilmesi gibi işlemlerin uygulandığı tesisi gezdi.

Getirdikleri mamalarla hayvanları besleyen öğrenciler, can dostlarıyla fotoğraf çektirdi.

Akyazı Belediyesi Veteriner Hekimi Leyla Coşkun da çalışmalar ve hayvanlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

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Kaynak: AA

Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi - Son Dakika
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