Son Dakika Haberleri: Akyazı Belediyesi Voleybol Takımından Rahat Galibiyet

Akyazı Belediyesi Voleybol Takımından Rahat Galibiyet

1 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 2.lig 15. maçında Esenyurt İnnovia ile karşılaşan Akyazı Belediyesi voleybol takımı rakibini yendi.

Akyazı Belediyesi Voleybol Takımından Rahat Galibiyet, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 2.lig 15. maçında Esenyurt İnnovia ile karşılaşan Akyazı Belediyesi voleybol takımı rakibini yendi.

Akyazı Kapalı Spor Salonunda Esenyurt İnnovia ile karşılaşan Akyazı Belediyesi Voleybol takımı rahat bir oyun ve rahat set skorlarıyla zorlu rakibini mağlup ederek grubunda iddiasını güçlendirdi. Bir üst lig hedefleri doğrultusunda yoluna doludizgin devam edeceğinin sinyallerini veren voleybol takımı sonraki maçını ise 20 Ocak 2019 tarihinde grupta kendisi gibi iddialı konumda bulunan Maliye İhtisas takımı ile Ankara deplasmanında yapacak. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Esenyurt, Akyazı, voleybol, Spor
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