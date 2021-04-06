Akyazı Belediyesinde 10 gündem maddesi karar bağlandı - Son Dakika

Akyazı Belediyesinde 10 gündem maddesi karar bağlandı
06.04.2021 18:09
Akyazı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında gerçekleşti.
Akyazı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında gerçekleşti.
Akyazı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti. Salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşen toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Soykan ise karara bağlanan maddelerin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni ederek çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. - SAKARYA
Son Dakika Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Adana'da bodrumunda timsah besleyen esnaf ekipleri şaşkınlığa uğrattı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti