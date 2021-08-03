Akyazı Belediyesinin projesine bakanlıktan 1.2 milyonluk hibe desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 'Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor' projesi ile katılan Akyazı Belediyesi, 1.2 milyon liralık hibe desteğine layık görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 yılı SOGEP Uygulama Usul ve Esaslarına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında Sakarya'da hak kazanan tek belediye olan Akyazı Belediyesine sevindirici haber geldi. Yapılan değerlendirmelerde Akyazı Belediyesi, geçerli kabul edilen ve 1 milyon 222 bin liralık desteğe layık görüldü. - SAKARYA