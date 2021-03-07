Akyazı'da 2 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor. Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu'nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi. Okullarda eğitime online devam edilecek.