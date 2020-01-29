Akyazı'da 8 tır ve kamyonun aküsü çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akyazı'da 8 tır ve kamyonun aküsü çalındı - Son Dakika

Akyazı'da 8 tır ve kamyonun aküsü çalındı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır parkı içinde bulunan 8 tır ve kamyonun aküleri çalındı.

Akyazı'da 8 tır ve kamyonun aküsü çalındı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır parkı içinde bulunan 8 tır ve kamyonun aküleri çalındı.


Olay, Akyazı ilçesi Mudurnu Çayı yanında bulunan kamyon ve tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır parkına tırlarını ve kamyonlarını bırakan şoförler sabah araçlarının başına geldiğinde akülerin çalındığını gördü. Akü olmadığı için yük alamayan şoförler mağduriyet yaşarken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.


Sabah tır parkına yük almak için aracın başına gelen Fatih Kurtoğlu, "Sabah iş aldık araç başına geldim. Baktık aküler çalınmış işe gidemedim burada hiçbir güvenlik önlemi yok araçlarımızı evimizin oraya götürüp bırakamıyoruz. 2 bin 600 liraya aldığım akünün hala borcunu ödüyoruz, iki kere mağdur olduk yeni akü alacağımız zaman eski aküyü 300 liraya bırakıp yenisi indirimli alıyorduk şimdi oda yok" dedi.


Akyazı Tır ve Kamyoncular Kooperatif Başkanı Celil Ünlütürk 80 kayıtlı üyelerinin olduğunu ifade ederek, "Kooperatifimizin Akyazı Belediyesinin geçici olarak bize tahsisini yapmış olduğu yerde üyelerimiz araçlarını bırakıyor. Belediye Başkanı Bilal Soykan beyle görüşmelerimiz sonucu kalıcı yer konusununda meclis onayından geçtiğini belirtti. En kısa sürede daha iyi şartlar altında tır parkı yapılacak. Geçmiş dönem Belediye Başkanı Hasan Akcan bize burayı geçici olarak tahsis etti. Kalıcı olmadığımızdan gerekli çevre ve güvenlik düzenlemelerini yapamıyoruz. Sabah yaşanan hırsızlık olayında üyelerimiz maddi zarara uğradı faillerin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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