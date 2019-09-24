Son Dakika Haberleri: Akyazı'da arazi aracı şarampole devrildi: 1 yaralı
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Akyazı'da arazi aracı şarampole devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen arazi aracının sürücüsü yaralandı.

Akyazı'da arazi aracı şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen arazi aracının sürücüsü yaralandı.

D-140 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden Ahmet Atış'ın kullandığı 54 KB 019 plakalı arazi aracı, otoyol kavşağında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TEM Otoyolu, Adapazarı, Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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