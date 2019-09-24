Akyazı'da arazi aracı şarampole devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen arazi aracının sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:50 Kaynak: AA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen arazi aracının sürücüsü yaralandı.
D-140 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden Ahmet Atış'ın kullandığı 54 KB 019 plakalı arazi aracı, otoyol kavşağında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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