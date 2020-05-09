Akyazı'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

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Akyazı'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
16 dakika önce
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs sebebiyle kapalı olan berberler 11 Mayıs gününde açılışa hazırlanırken, belediye ekiplerince dezenfekte işlemleri yapıldı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs sebebiyle kapalı olan berberler 11 Mayıs gününde açılışa hazırlanırken, belediye ekiplerince dezenfekte işlemleri yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförler 11 Mayıs günü hizmete açılıyor. 130 berber ve kuaförde gerekli temizliğin tamamlanmasının ardından Akyazı Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte işlemi yapıldı. İşyerlerinin camına dezenfekte edildiğine dair etiket yapıştırıldı. Berber Mustafa Aydın açılış öncesinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalıydık. Açılış izni sonrasında hazırlıkları tamamlayıp belediyeye haber verdik ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 11 Mayıs'ta hizmete başlayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:58 Kaynak: DHA
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