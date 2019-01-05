Son Dakika Haberleri: Akyazı'da Caddeye Dönüş Yapmak İsteyen Otomobile Başka Otomobil Çarptı

Akyazı'da Caddeye Dönüş Yapmak İsteyen Otomobile Başka Otomobil Çarptı

58 dakika önce

Akyazı'da caddeye dönüş yapmak isteyen otomobile başka otomobil çarptı Meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde caddeye dönmek isteyen bir otomobile başka otomobil çarptı.

Akyazı'da caddeye dönüş yapmak isteyen otomobile başka otomobil çarptı
Meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde caddeye dönmek isteyen bir otomobile başka otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Akyazı Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ada Caddesi üzerinden başka caddeye dönmek isteyen bir otomobil sürücüsüne başka otomobil sürücüsü çarptı. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin, caddede dönüş yapan başka bir otomobile hızla çarpması gözüküyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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