Son Dakika Haberleri: Akyazı'da Ev Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Akyazı'da Ev Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

19 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akyazı'da Ev Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesinde bulunan bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Evdekiler kendilerini dışarıya atarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

Sakarya, İtfaiye, Akyazı, 3. Sayfa
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