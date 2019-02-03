Akyazı'da Ev Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesinde bulunan bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Evdekiler kendilerini dışarıya atarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı

Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi

Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı

Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu