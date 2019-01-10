Son Dakika Haberleri: Akyazı'da Fırtına Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu

Akyazı'da Fırtına Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu

1 saat önce

Akyazı'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurduSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Akyazı'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çıkan fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Akyazı ilçe genelinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ömercikler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri arkasındaki bir evin çatısı uçtu. Birçok mahallede ağaçlar köklerinden sökülüp devrildi. Reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı. Konuralp Mahallesi'ndeki Kız Meslek Lisesi'nin bahçesindeki büyük ağaç fırtınaya dayanamayıp kaldırıma ve yola devrildi. Ağacın devrilmesi sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.
İtfaiye ekipleri, gece boyunca gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Devrilen ağaçlar, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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