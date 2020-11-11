Akyazı'da "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı kavşağında düzenlenen etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü 'nün koordinasyonunda başlatılan " Geleceğe Nefes " kampanyası kapsamında Akyazı ilçesinde fidan dikildi.

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