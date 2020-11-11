Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Akyazı ilçesinde fidan dikildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı kavşağında düzenlenen etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından protokol, öğrencilere fidan hediye etti.
Daha sonra kurumların isminin yer aldığı fidanlar toprakla buluşturuldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akyazı'da 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika