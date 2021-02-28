Akyazı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

28.02.2021 15:36

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi'nde meydana geldi. Vildan Ayarcı idaresindeki 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Yıldız idaresindeki 54 ABY 829 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki dere yatağına düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ayarcı, yanındaki Elveda Ünlütürk, Ömercan Ünlütürk, Ahmetcan Ünlütürk ile otomobil sürücüsü Dursun Yıldız ve yanındaki Yunus Yalçın ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Akyazı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akyazı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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