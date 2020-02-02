Akyazı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğine 170 öğrenci katıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Akyazı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğine 170 öğrenci katıldı - Son Dakika

Akyazı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğine 170 öğrenci katıldı

6 saat önce

Akyazı Gazi Süleyman Paşa camisinde öğle namazı ardından 'En güzel sabahlar sabah namazıyla başlar' etkinliğine katılan 170 öğrenci ödüllerini aldı.

Akyazı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğine 170 öğrenci katıldı, System.String[]

Akyazı Gazi Süleyman Paşa camisinde öğle namazı ardından 'En güzel sabahlar sabah namazıyla başlar' etkinliğine katılan 170 öğrenci ödüllerini aldı.


Akyazı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün destek verdiği 'Haydi Çocuklar Camiye' kampanyasında namazlarını ve ezberlerini yerine getiren çocuklar için ödül töreni düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa Camii, Yunus Emre Camii, Baraka Camii, Akminare Camii, Akşemseddin Camii, Yeşildirek Camii, Batakköy Camii, Çıldırlar Camii, Kuzuluk Fatih Camii, Kuzuluk Şose mh. Camii, Altındere Belediye Camii, Altındere Sinan Camii, Yağcılar Camii, Küçücek Merkez Camii, Küçücek Sakallıoğlu Camii, Erdoğdu Merkez Camii, Erdoğdu Yukarı Camii, Yahyalı Cami'nin katıldığı projede çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Projede birinci Yeşil Direk Cami, ikinci Altındere Cami, üçüncü ise Gazi Süleyman Paşa Cami oldu. 'Haydi, Çocuklar Camiye' kampanyasına katılan tüm çocuklara hayırseverlerin ve Din görevlilerin destekleriyle hediye takdim edildi.


Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener başta olmak üzere programa katılan hayırseverler ve hocalar çocuklara ayrı ayrı ilgi gösterdi. Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen program hatıra fotoğrafı ve "En Güzel Sabahlar Sabah Namazı" sloganıyla son buldu. - SAKARYA

Süleyman Paşa, Akyazı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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