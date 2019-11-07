Akyazı'da iki katlı ev yandı

Akyazı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, ahır, samanlık ve park halindeki bir minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sukenarı Mahallesi'nde Ali Çelik'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri ve SAKTİM ekibinin müdahale ettiği yangında ev, ahır, samanlık, römork ve park halindeki bir minibüs kullanılamaz hale geldi.