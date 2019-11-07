Son Dakika Haberleri: Akyazı'da iki katlı ev yandı
Son Dakika Güncel Akyazı'da iki katlı ev yandı

Akyazı'da iki katlı ev yandı

6 saat önce

Akyazı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, ahır, samanlık ve park halindeki bir minibüs kullanılamaz hale geldi.

Akyazı'da iki katlı ev yandı, System.String[]

Akyazı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, ahır, samanlık ve park halindeki bir minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sukenarı Mahallesi'nde Ali Çelik'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri ve SAKTİM ekibinin müdahale ettiği yangında ev, ahır, samanlık, römork ve park halindeki bir minibüs kullanılamaz hale geldi.

Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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