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Akyazı'da İneğe Alkol İçirip Kayda Alan 4 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Akyazı'da İneğe Alkol İçirip Kayda Alan 4 Kişi Serbest Bırakıldı

09.11.2023 15:17

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir grup, bir büyükbaş hayvana alkol içirerek eziyet etti. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca şahıslara Akyazı Kaymakamlığı tarafından toplam 18 bin 216 lira para cezası kesildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ineğe alkol içirip o anları kayda alan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, ifadelerinin sonrasında serbest bırakıldı. Ayrıca şahıslara, Akyazı Kaymakamlığınca toplam 18 bin 216 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirerek eziyet etti. Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan çalışma çerçevesinde Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda 4 şahıs gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahıslara Akyazı Kaymakamlığınca toplam 18 bin 216 lira idari para cezası kesildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Akyazı'da İneğe Alkol İçirip Kayda Alan 4 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akyazı'da İneğe Alkol İçirip Kayda Alan 4 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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