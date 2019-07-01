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Akyazı'da iş yeri kurşunlandı

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Akyazı'da iş yeri kurşunlandı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Yahyalı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A., ait bir iş yeri akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı. Üç el silah sesinin duyulduğu saldırıda iş yeri sahibi yara almadan kurtuldu. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, saldırıyı yapan kişi yada kişiler kaçarak gözden kayboldu.

Olay yerini güvenlik çemberiyle kapatan polis, delil çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Fatih Mahallesi, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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