Akyazı'da kapalı pazar yerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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Akyazı'da kapalı pazar yerinde koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki kapalı pazar yerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki kapalı pazar yerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilen pazar yerinin girişinde vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.
Akyazı Beldiye Başkanı Bilal Soykan da pazar yerinde incelemelerde bulunarak kurullara uyan esnaf ve vatandaşa teşekkürlerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:16 Kaynak: AA
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