Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi

30.04.2022 13:18

Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi - Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: - "Bütün yayla yollarımızı ulaşıma açmış olduk" Bahar aylarına girilmesine rağmen Sakarya'nın Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1 buçuk metreyi bulduğu yollarda ekipler,...

Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi

- Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan:

- "Bütün yayla yollarımızı ulaşıma açmış olduk"

SAKARYA - Bahar aylarına girilmesine rağmen Sakarya'nın Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1 buçuk metreyi bulduğu yollarda ekipler, küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İlkbahar aylarına girilmesine rağmen Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer 1,5 metreye ulaşan kar, görenleri şaşırtıyor. Akyazı Belediyesi'ne bağlı ekipler de ilçenin yüksek kesimlerinde karla kaplı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan Bayramı'na günler kala yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyorlar. Günlerdir süren çalışmalar neticesinde yolların açıldığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede birçok yayla olduğunu ve vatandaşların bu yaylara rahat bir ulaşım sağlamasına adına seferber olduklarını aktardı.

"Bütün yayla yollarımızı ulaşıma açmış olduk"

Ramazan Bayramı'nda yaylaları kullanacak vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açtığını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı ilçemiz 4 mevsim ayrı güzel. Aşağıda bahar gelmişken yayla ve yüksek kesimlerimizde karın bıraktığı etki devam ediyor. Önümüzün bayram olması neticesinde yaylalarımızı vatandaşlarımız etkin kullansın diye yollarımızı açtık. İlçemizde, Acelle, Sultanpınarı, Beygübet, Yanık, Davlunbaz gibi birçok yaylamız var. Vatandaşlarımızda bunları etkin şekilde kullandığı için bayramda rahat edebilmeleri adına bütün yayla yollarımızı ulaşıma açmış olduk. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi
Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi
Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi
Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi

YORUMLAR
500
Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği

Bilal Soykan, Akyazı, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:26:29. #1.13#
SON DAKİKA: Akyazı'da Nisan ayının son gününde kar mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement