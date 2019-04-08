Akyazı'da Otobüs Devrildi: 33 Yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM
yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.
Kaza saat 05.15 sıralarında, TEM yolu Akyazı Topağaç mevkiinde meydana geldi. Ankara
yönüne giden Mithat Bülent Vural (65) yönetimindeki 78 BS 510 plakalı, Pamukkale Turizm
'e ait otobüs, bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, devrildi. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 33 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Sakarya