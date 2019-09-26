Akyazı'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 54 TU 246 plakalı otomobil, Kazancı sapağında elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Hatice ve Özlem Gülay yaralandı.
İtfaiye ekiplerince çıkarılan iki yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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