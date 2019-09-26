Son Dakika Haberleri: Akyazı'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Akyazı'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

2 gün önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Akyazı'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 54 TU 246 plakalı otomobil, Kazancı sapağında elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Hatice ve Özlem Gülay yaralandı.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan iki yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazancı, Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi
Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 12:39:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akyazı'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]