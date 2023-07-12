Akyazı'da Şap Hastalığı Bulgusuyla Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Kapatıldı - Son Dakika
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Akyazı'da Şap Hastalığı Bulgusuyla Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Kapatıldı

12.07.2023 11:04

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanması üzerine ilçede bulunan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası geçici olarak kapatıldı. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. Neticeler çıkana kadar ise ilçeye hayvan giriş ve çıkışları kapatılırken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsasının geçici süreliğine kapatıldığını açıkladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanması üzerine ilçede bulunan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası geçici olarak kapatıldı.

İlçede bir işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanması üzerine ekipler alarma geçti. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. Neticeler çıkana kadar ise ilçeye hayvan giriş ve çıkışları kapatılırken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsasının geçici süreliğine kapatıldığını açıkladı. Soykan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlçemizde bulunan bir yerel işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanmıştır. Bu sebeple hayvanlardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Tedbir gayesiyle belediyemiz bünyesinde bulunan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası neticeler gelene kadar geçici bir süreliğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Sakarya, Akyazı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Akyazı'da Şap Hastalığı Bulgusuyla Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akyazı'da Şap Hastalığı Bulgusuyla Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Kapatıldı - Son Dakika
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