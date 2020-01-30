Akyazı'da servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinden gelen İsmail T. İdaresindeki 54 UC 155 plakalı minibüs, Akyazı-Adapazarı karayolu Erdoğdu Mahallesi mevkisinde fabrika işçilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 54 S 2472 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan minibüs devrildi.
Devrilen minibüsteki yolcular kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.