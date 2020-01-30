Akyazı'da servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akyazı'da servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Akyazı'da servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinden gelen İsmail T. İdaresindeki 54 UC 155 plakalı minibüs, Akyazı-Adapazarı karayolu Erdoğdu Mahallesi mevkisinde fabrika işçilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 54 S 2472 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan minibüs devrildi.

Devrilen minibüsteki yolcular kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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