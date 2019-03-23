Akyazı'da Silah Operasyonu : 1 Gözaltı
59 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya il Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınan Y.T., isimli şüphelinin Akyazı ilçesi Taşburun
mahallesindeki evine operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyonu sonucu yapılan aramada 1 adet CZ 75 marka, 9 milimetre çapında tabanca, 6 adet Glock
marka, 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Arama sonucunda Y.T., isimli şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:30 Kaynak: İHA
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