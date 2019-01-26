Akyazı'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömercikler Mahallesi Karacası mevkisinde Fatih Uzun
(34) idaresindeki motosiklete, plakası alınamayan bir kamyon çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uzun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri, Uzun'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan kamyon ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan kaza sonrası alev alan motosiklet, çevredeki bir iş yeri sahibi tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.