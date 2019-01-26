Son Dakika Haberleri: Akyazı'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Akyazı'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Akyazı'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömercikler Mahallesi Karacası mevkisinde Fatih Uzun (34) idaresindeki motosiklete, plakası alınamayan bir kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uzun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, Uzun'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan kamyon ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza sonrası alev alan motosiklet, çevredeki bir iş yeri sahibi tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:04 Kaynak: AA

Fatih Uzun, Sakarya, Akyazı, Güncel
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