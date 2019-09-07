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Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

43 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 190 adet uyuşturucu hap ve 150 gram esrar ile yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 190 adet uyuşturucu hap ve 150 gram esrar ile yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeğiyle birlikte Ömercikler Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette narkotik köpeği ile yapılan aramada 190 adet uyuşturucu hap ve 150 gram ağırlığında esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yapılan baskında İ.D., E.E., ve B.B., isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.D., ve E.E., isimli şahıslar mahkemece tutuklanırken, B.B., isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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