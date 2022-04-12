Akyazı'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Akyazı'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

12.04.2022 09:11
Akyazı'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yuvalak Mahallesi'nde ikamet eden Y.D'nin motosikleti ve el motorunun çalındığını ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayını S.D'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Çalıntı motosiklet şüphelinin ikametinde bulunurken, el motorunu sattığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Hırsızlık, Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akyazı'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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