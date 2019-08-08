Akyazı'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
50 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:36 Kaynak: AA
'nın Akyazı
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Acar
idaresindeki 54 B 1682 plakalı otomobil, Seyfeler Mahallesi'nde Erkan Kaya
yönetimindeki 54 FL 729 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kaya'nın kullandığı otomobil, takla atarak ters döndü.
Kaza yapan araçlar, park halindeki bir otomobile de çarptı.
Yaralı sürücülerle Fehime Kaya, Refika Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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