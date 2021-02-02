Akyazı'daki atık su arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak - Son Dakika

Akyazı'daki atık su arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak

02.02.2021 11:57
Akyazı'daki atık su arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesinde bulunan atık su arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesinde bulunan atık su arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak projede gelinen son noktaya ilişkin bilgileri paylaştı.

Bölgedeki nüfus artışı ve yeni yerleşim alanları dikkate alınarak başlatılan proje ile tesisin arıtma kapasitesinin günlük 15 bin metreküpten 25 bin 500 metreküpe ulaştığını aktaran Yüce, yüzde 35'lik kısmı tamamlanan projenin toplam maliyetinin yaklaşık 40 milyon lira olarak hesaplandığını bildirdi.

Çevreyi koruyan, doğaya atık karışmasını önleyen anlayışla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'ni şehrimize yakışır bir şekilde rehabilite etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atıksuların çevreye zarar vermemesi ve en temiz haliyle doğaya tekrar kazandırılması için Akyazı Arıtma Tesisimizde devam eden kapasite artırma çalışmalarının yüzde 35'ini tamamladık. Teknolojinin en son imkanlarını kullanarak modern bir şekilde inşasını sürdürdüğümüz tesisimiz sayesinde aynı zamanda azot ve fosfor giderimini daha kontrollü hale getireceğiz. Bölgeye kazandırılacak modern tesis sayesinde sadece bugünün doğasını değil yarınlarımızın doğasını da koruma altına almış olacağız."

Yüce, proje hayata geçtikten sonra Akyazı ve Karapürçek ilçeleri ile Küçücek ve Kuzuluk bölgelerinden tesise bağlanan kanalizasyon hatlarından dolayı artış gösteren debiyi de kontrol altına alacaklarına değinerek, "Tesiste kullanılacak son teknoloji sayesinde atık suların tesise ulaşmadan önceki ve sonraki tüm yolculuğunu takip edebileceğiz. Mevcut SCADA sistemiyle entegre halinde çalışacak tesis sayesinde bir damla bile suyu israf etmeden temiz bir şekilde doğaya kazandıracağız. Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışan projenin bölgeye ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akyazı'daki atık su arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak - Son Dakika


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