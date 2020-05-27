Akyazı'daki karantina altındaki mahalle normale döndü - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde birçok kişiye korona virüsü bulaştıran kadının bulunduğu mahallede uygulanan karantina kaldırıldı. Bazı kişilerin evde izolasyon süreci ise sürüyor.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurmuş, yapılan testler sonucunda kadına korona teşhisi konulmuştu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri belirlemiş, mahalleyi karantina altına almıştı. Sağlık ekiplerinin Vakıf Mahallesinde yürüttükleri çalışmalar sonrasında mahallede karantina süresi bitti. Karantina süresi biten mahalle normale döndü.



Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tespitleri neticesinde bazı evde izolasyon süreçlerinin devam ettiğini belirtti. - SAKARYA