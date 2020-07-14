Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 çuval mama - Son Dakika

Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 çuval mama

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Akyazı Gençlik Derneği tarafından, 200 çuval mama hediye edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Akyazı Gençlik Derneği tarafından, 200 çuval mama hediye edildi.

Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı


Akyazı Gençlik Derneği Başkanı İbrahim Keleş ve Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Zafer Aydın Akyazı ilçesine bağlı Kazancı Mahallesinde bulunan 21 dönüm arazi içerisinde gönüllü olarak yapılıp bakılan hayvan barınağını ziyaret etti. Ziyarette hayvanların son durumunu inceleyen Başkan Keleş ve Aydın aralarında engelli durumda bulunan hayvanlara veteriner getirip gerekli tedaviyi sağladı.


Akyazı Gençlik Derneği Başkanı İbrahim Keleş yaptığı açıklamada, "Barınakta 250 tane hayvan bulunuyor hepsinin sağlığı iyi tedavi gerektiren hayvanlara da veteriner doktorumuzu yönlendirdik ilgileniyor 1'inci etap her hafta 50 çuval 1 ayda 200 çuval bırakmış olacağız yıl sonuna kadar bu hizmeti sürdürmeyi planlıyoruz. Yardım etmek isteyenler derneğimize ulaşarak yardımcı olabilirler. Bu projede desteklerini esirgemeyen tüm iş adamlarına, esnafımıza şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim" dedi. - SAKARYA

İbrahim Keleş, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 çuval mama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:29:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 çuval mama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]