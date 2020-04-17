Akyazı Kenan Sofuoğlu Yarış Pisti'nde üst yapı yenileme çalışması yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da, Akyazı Kenan Sofuoğlu Yarış Pisti'nde üst yapı yenileme çalışması yapıldı.
Belediye ekiplerince gerçekleştirilen pist genişletme çalışmalarını yerinde takip eden AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, pistin yaklaşık 10 yıldır Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan sporculara hizmet verdiğini söyledi.
Parkurda onarıma ihtiyaç duyulduğunu ve belediye ekiplerinin desteğiyle eksikliklerin giderildiğini aktaran Sofuoğlu, çalışmaların sonunda pistin dünya şampiyonalarına gidecek sporcuların çalışabileceği bir parkur haline geleceğini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de pistin yeni yeteneklerin yetiştirilmesine hizmet edeceğini söyledi.
Pisti uluslararası standartlara uygun hale getirdiklerini belirten Yüce, sporcu yetiştiren Sofuoğlu'na gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.
Yüce, pistte faaliyetlerin Sakarya Büyükşehir Belediyesinin spor kulübüyle iş birliği içerisinde devam edeceğini sözlerine ekledi.