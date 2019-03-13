Son Dakika Haberleri: Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

1 saat önce

Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi hizmete girdi.

Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı, System.String[]
Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi hizmete girdi.

Akyazılı yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in isminin verildiği kütüphanenin açılış törenine, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, kütüphaneye ismi verilen Mehmet Niyazi Özdemir'in eşi Özgür Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Akyazılıları kütüphane için oluşturdukları iş birliğinden dolayı tebrik etti.

Kütüphaneye, yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in adının verilmiş olmasının büyük bir güzellik olduğunu belirten Nayir, "Bilgi çağında yaşıyoruz. Kitaplar çok önemli. Kitaplar dünyaya açılmanın ve dünyayı tanımanın ilk basamağıdır. Bin yıl önce yaşamış biriyle bugün konuşmamız mümkün değildir. Ancak o kişinin bir kitabı varsa ister bin yıl olsun ister daha fazla yıl olsun kitabını okumak suretiyle onunla konuşabilirsiniz." dedi.

Kütüphaneye ismi verilen yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in eşi Özgür Özdemir ise eşinin isminin doğduğu Akyazı'da bir kütüphanede yaşatılıyor olmasının kendisini son derece duygulandırdığını belirtti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kütüphaneyi gezdi.

Kütüphanede, okuma odalarının yanı sıra satranç, toplantı, internet ve oyun odaları ile anaokulu öğrencileri için oyun salonları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Sakarya, Özgür Özdemir, Akyazı, Mehmet Niyazi Özdemir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:47:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]