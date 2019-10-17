Son Dakika Haberleri: Akyazı MYO şehidini unutmadı
Son Dakika Güncel Akyazı MYO şehidini unutmadı

Akyazı MYO şehidini unutmadı

23 dakika önce

Akyazı Meslek Yüksek Okulu'nun düzenlediği futbol turnuvasında öğrenciler, Elbab'da şehit düşen Akyazı MYO Muhasebe bölümü mezunu Kerem Çalışkancı'yı anarak, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize selam yolladı.

Akyazı MYO şehidini unutmadı, System.String[]

Akyazı Meslek Yüksek Okulu'nun düzenlediği futbol turnuvasında öğrenciler, Elbab'da şehit düşen Akyazı MYO Muhasebe bölümü mezunu Kerem Çalışkancı'yı anarak, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize selam yolladı.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin daha kaliteli ve sosyal zaman geçirmeleri için futbol turnuvası düzenledi. 9 takım ve 2 grup şeklinde planlanan turnuvanın başlangıç vuruşunu yapan Akyazı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol ve Akyazı İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Adem Altun tüm sporculara başarılar diledi.


Turnuvanın açılışında, 2017 yılında Elbab'da şehit düşen Akyazı MYO Muhasebe bölümü 2014 mezunu Kerem Çalışkancı'yı anan pankart ile sahaya çıkan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize de asker selamı yollayarak desteklerini gösterdiler. Turnuva düzenleme komitesi başkanı ve Akyazı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Sezgin Bıçak da bu hassasiyet ve ciddiyetle turnuvanın sona ermesini temenni ettiğini bildirdi. - SAKARYA

Barış Pınarı Harekatı, Futbol, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş ve Abdullah Avcı görüştü
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde gerçekleştirilen dansözlü organizasyon için TMSF'den açıklama geldi Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akyazı MYO şehidini unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]