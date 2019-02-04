Akyazı Sgm'de Oyuncaklar Hayat Bulacak
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM 'Oyuncağın Hayat Bulsun' projesi için kayıtlar başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı
SGM 'Oyuncağın Hayat Bulsun' projesi için kayıtlar başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi 'Oyuncağın Hayat Bulsun' projesi için kayıtlar başladı. Çocukların hayal gücü ve el becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilecek olan proje hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Şube Müdürü Murat Kıroğlu, tüm öğrencileri Akyazı SGM'ye davet etti. Aile ve Çocuk Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Akyazı Sosyal Gelişim Merkezimiz sıra dışı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 'Oyuncağın Hayat Bulsun' isimli projemiz ile çağımızdaki teknolojinin dezavantajlarından biri de çocukların oyuncaklardan uzaklaşmış olmaları ve tüm vakitlerini bilgisayar, telefon ve tablet başında geçiriyor olmalarına dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu durumun biyolojik ve psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra; hayal güçlerine, görsel zekalarına ve tasarlama, üretme becerilerine de olumsuz etki etmektedir" dedi.
"11 Şubat Pazartesi"
Kıroğlu sözlerinin devamında, "Çocuk Kulüpleri olarak çocuklarımızın her alanda gelişmesini ve bu gelişim sürecinde eğlenmelerini hedeflerken, Resim dersi kapsamında da gerçekleştirilecek olan bu etkinlik atölyesi ile hayal güçlerini ve görsel hafızalarını geliştirmelerini de hedefliyoruz. 1,2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin katılacağı etkinliğe miniklerimiz 4 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Pazartesi günü arasında kayıt yaptırabilecek. 11 Şubat Pazartesi saat 16.00'da ise Akyazı SGM'de etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin resimlerini yaptıkları oyuncaklar eğitmenlerimiz eşliğinde öğrencilerle birlikte kumaşlar kesilip dikilecek. Ardından süsleme işlemleri gerçekleştirilecek. Miniklerimizin hayallerini süsleyen oyuncaklar sergi alanında sergilendikten sonra etkinliğe katılan çocuklarımıza hediye edilecek. Akyazı SGM'de gerçekleştirilecek olan etkinliğimize tüm öğrencileri davet ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:45 Kaynak: İHA
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