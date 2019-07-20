Akyazı SGM öğrencileri şehir gezisine çıktı
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Sakarya Büyükşehir Çözüm Masası Koordinatörlüğü tarafından 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla düzenlenen tanıtım gezileri Akyazı SGM öğrencileri ile devam etti.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
Büyükşehir Çözüm Masası Koordinatörlüğü tarafından 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla düzenlenen tanıtım gezileri Akyazı
SGM öğrencileri ile devam etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü Çözüm Masası birimi tarafından 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri öğrencileri şehrin farklı noktalarındaki önemli adresleri yakından inceleme fırsatı buldu.
İlk olarak Ofis Sanat Merkezi'nde 'Aşkın Vav Hali' adlı sergiyi gezen minik öğrenciler daha sonra Ziya Taşkent
Konser Salonu'nda Kent Orkestrası'nın mini konserine eşlik etti. Sakarya'nın farklı noktalarında ziyaretler gerçekleştirerek, şehrin önemli adreslerine temas etme ayrıcalığını yaşayan minik öğrencilerin bir sonraki durağı Türkiye
'nin en modern tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi oldu. Bisiklet parkurunda güvenli sürüş eğitimi alan minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Gezilerinin son durağı olan Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda ise öğrenciler dağ tırmanışı yaparak heyecanın ve adrenalinin doruğunu yaşadılar. - SAKARYA
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