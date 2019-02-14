Son Dakika Haberleri: Akyel: "Kazanmak İstiyoruz"

Akyel: "Kazanmak İstiyoruz"

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, pazar günü saat 13.30'da sahalarında ağırlayacakları Bayrampaşa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akyel:
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, pazar günü saat 13.30'da sahalarında ağırlayacakları Bayrampaşa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekip, Bayrampaşa maçı hazırlıkları kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. İdman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Akyel, "Son haftalarda güzel galibiyetler aldık. Bu bizim için önemliydi. Güzel bir çıkış yakaladık. Bayrampaşa maçı bu hafta zor olacak. Çünkü küme düşme hattında olan bir takım. Onun için kolay bir maç olmayacak. Bundan sonra bizim her maçımız zor. Her maçımız final havasında geçecek. Haftalardır kazanıyoruz. Her hafta oynadığımız futbolu devam ettirip, aynı şekilde kazanmak istiyoruz. Biz mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Matematiksel şansımız sürdüğü sürece mücadelemizi vereceğiz. Son 4-5 haftadır da kazanıyoruz. İnşallah sonuna kadar da bu mücadelemiz devam edecek" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:04 Kaynak: İHA

İnegölspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Akyel, Bayrampaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinan Vardar, TFF Başkanlığına Adaylığını Açıkladı! Merkez Hakem Kurulunun Tüm Üyeleri İstifa Etti

İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yıldırım Demirören İstifa Etmelidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akyel: "Kazanmak İstiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]