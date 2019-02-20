Son Dakika Haberleri: Akyel: "Samsun'da İyi Gidişatımızı Sürdürmek İstiyoruz"

Akyel: "Samsun'da İyi Gidişatımızı Sürdürmek İstiyoruz"

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Samsunspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Akyel:
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Samsunspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekip, Samsunspor maçı hazırlıkları kulüp tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü. İdman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Akyel, "Bu hafta kendi sahamızda kazandığımız için mutluyuz. Şimdi Samsun deplasmanına gideceğiz. Samsun deplasmanı zor bir deplasman. Samsun çok iyi bütçelerle kurulmuş, iyi oyuncuları olan iyi bir takım. Biz de son haftalarda kazanıyoruz. Samsun'da iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Onun için elimizden gelen gayreti gösterip, haftalardır süren iyi oyunun üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu hafta da puanla dönmek istiyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsun, Samsunspor, Fatih Akyel, Spor
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