Akyol: "Altınova gelişip büyümeye devam edecek" - Son Dakika

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Altınova'nın her alanda büyüyüp geliştiğini ifade eden Milletvekili Akyol, "Her zaman söylüyoruz, Altınova bizim göz bebeğimiz. El ele vererek ilçemizi en üst noktalara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde çok önemli işler, büyük yatırımlar, örnek projeler hayata geçiriliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Altınova gelişip büyümeye devam edecek" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ilçede yapılan çalışmalarda AK Parti hükümetinin büyük katkısı olduğunu ifade ederek, "Milletvekillerimize ve parti teşkilatlarımıza ilçemiz adına teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın eşi Yasemin Oral, AK Parti Altınova Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın ve AK Parti Altınova ilçe yöneticileri de yer aldı. - YALOVA