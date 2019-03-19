Akyürek: Muhtarlar Kamu Yönetiminin En Önemli Halkası

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya'da bulunan muhtar derneklerini ziyaret etti. Muhtarların kamu yönetiminin en önemli halkası olduğunu ifade eden Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası'nı muhtarlarla birlikte hayata geçirdiklerini belirtti.

Muhtar dernekleri ziyareti öncesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Konya Şehitliği, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mevlana Kültür Merkezi ve Konya Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen programlara katılan Akyürek, dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutladı.

Konya Muhtarlar Derneği ziyaretinde Dernek Başkanı Celal Duran ve muhtarlarla sohbet eden Akyürek, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası'nı muhtarlarla birlikte hayata geçirdiklerini belirterek, "Konya'nın 780 yerleşim yerine birlikte hizmet götürdük. Muhtarlar kamu yönetiminin önemli bir halkasıdır" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran da Konya'ya turizm amaçlı gelenlerin şehrin gelişim ve değişimini hayranlıkla izlediklerini ifade etti.

Akyürek daha sonra sırasıyla Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, Karatay Muhtarlar Birliği Başkanı Suat Uzun, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu'nu ziyaret ederek başkan ve üyelerle istişarelerde bulundu.